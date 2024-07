Borzonasca: cade dal terzo piano, grave 16enne con Drago al San Martino

Apprensione a Borzonasca per una sedicenne caduta, forse per un attimo di disattenzione o un capogiro, dal terzo piano di un edificio di via Angelo Grilli. La ragazza, con un profondo trauma cranico e in arresto cardiocircolatorio, è stata soccorsa dal 118, giunto sul posto con l’automedica e la Croce Verde di Borzonasca. Rianimata, la giovane paziente è stata trasferita in codice rosso al San Martino con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova assistiti, a terra, dai colleghi di Chiavari. Sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente, i carabinieri.

