Chiavari: falla nella barca, salvataggio di due diportisti

Dalla Direzione marittima della Liguria – Capitaneria di porto – Guardia costiera Genova

Soccorso lampo della Guardia costiera: in salvo due diportisti caduti in mare a seguito di una falla nello scafo della loro barca a vela. Nella serata di oggi, alle ore 19.25, la sala operativa della Capitaneria di porto di Genova – 1° mrsc – riceveva, sul numero d’emergenza 1530, una

segnalazione, da parte di un privato cittadino abitante della zona, circa la presenza in mare di una barca a vela capovolta con 2 persone aggrappate in evidente difficoltà a circa 200 metri dalla costa nella zona tra Zoagli e Chiavari. Immediatamente la sala operativa disponeva l’uscita, tramite il dipendente Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure, della motovedetta Cp 883.

Alle 19.41 la motovedetta Cp883 giungeva sul posto indicato e recuperava le due persone in difficoltà, visibilmente scosse dall’accaduto, per poi trasportarle al porto di Chiavari e affidarle alle cure del 118.

