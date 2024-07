Chiavari: Oriano Castelli Band, concerto in piazza dell’Orto

Da Oriano Castelli

Il 19 luglio prossimo, alle ore 21.25, la Oriano Castelli Band si esibirà a Chiavari, in Piazza Nostra Signora dell’Orto. L’evento, organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari, che lo ha inserito nel proprio programma di manifestazioni, nel cuore dell’estate chiavarese, sarà seguito dai concerti presso i Bagni Aldebaran il 24 luglio e presso i Bagni Serenella il 3 agosto, a Cavi di Lavagna; l’11 agosto, invece, sarà la volta della Barcelleria, in via Parma a Chiavari, in occasione del compleanno del locale.

