Filippo Bruschi, la battaglia di Lepanto e l’uso strumentale della storia

A volte qualche lettore mi chiede a che cosa serva la storia che spesso per un cattivo insegnamento è intesa come una successione di date da imparare a memoria. La scuola può giocare brutti scherzi ma chi ignora la data del referendum istituzionale sa benissimo quando è nato, conosce tutte le parole delle canzoni e dei calciatori della squadra del cuore sa anche il numero della scarpa: anche l’atteggiamento che ognuno ha verso lo studio gioca la sua parte.

Io sono convinto che la conoscenza del passato è la consapevolezza delle nostre radici che dal territorio che abitiamo si allargano verso scenari più ampi tutte concorrendo a definire la nostra origine.

La storia è anche un instrumentum regni, un modo con cui il potere costruisce il consenso sul quale si regge. L’uso politico della storia non è un’invenzione recente. Non a caso una frase famosa recita che chi scrive la storia controlla il presente perché disegna una persona o un evento secondo la propria convenienza, usando i documenti, gli strumenti con cui si ricostruisce il già stato, secondo il personale tornaconto non esitando a fornirne un’immagine distorta. Succede, è successo, succederà: un male da cui ci si può difendere non accontentandosi di quanto viene raccontato ma cercando fonti d’informazione diverse.

Anche la Spezia conosce casi di uso strumentale della storia. Nel 1911, ad esempio, l’Italia, in cerca di colonie, sbarca in Libia, regione allora governata dalla Turchia. La guerra che si combatte spacca il Paese in due ed anche sulle sponde del Golfo si alza la tensione fra gli opposti schieramenti.

Per calmare la situazione interviene un politico di lungo corso, Filippo Bruschi. Già Sindaco nel 1880, è il decano dei politici spezzini e sa come comportarsi. Così fa battere i cuori rievocando la battaglia di Lepanto quando nel 1571 le navi cristiane avevano fermato l’avanzata turca che era arrivata ad assediare Vienna: si evoca lo scontro di civiltà, si legittima la guerra, si giustifica l’intervento con la patina della confessione religiosa anche se la fede non c’entra. Beh, quello fu un uso strumentale della storia. Nel XVI secolo Lepanto fu un momento di difesa. Il mondo cristiano era attaccato dai Turchi che in piena espansione minacciavano seriamente l’equilibrio continentale. A inizio XX secolo l’Impero turco, in progressivo disfacimento non intimidisce più nessuno ma tutti sono pronti a farsi avanti per spartirsele. È difesa, non aggressione ma servono motivazioni che giustifichino presso l’opinione pubblica le azioni che si compiono. Sotto il sole spesso si sente la stessa musica.

