Leivi: “A piedi scalzi”, due spettacoli e beneficienza

Dalla Compagnia teatrale “A piedi scalzi” di Leivi

Grazie alla generosità del pubblico presente alle prime due rappresentazioni dello

spettacolo musicale “Sorelle in azione”, la compagnia teatrale “A piedi scalzi” di Leivi ha

potuto consegnare mille euro di offerte, ripartite tra le due realtà del territorio scelte come

destinatarie del gesto di beneficenza: il servizio domenicale di mensa per i bisognosi di

Chiavari e il Villaggio del Ragazzo di San Salvatore, alle prese con la ristrutturazione della

palestra. Un piccolo segno di vicinanza a queste due attività prossime alle esigenze dei

più poveri e alla crescita dei giovani.

“Non sono proprio pochi: è un bel mattone! E quanta fatica sono costati.” ha commentato

Prete Rinaldo Rocca, presidente del Villaggio del Ragazzo, al quale una delegazione di

“Piedi scalzi” ha consegnato il simbolico assegno a margine della cerimonia per il XVIII

anniversario dell’Ad-Dio a don Nando.

“Quello che avete raccolto è un grande aiuto per la mensa” ha sottolineato don Paolo

Bacigalupo, parroco di San Giovanni Battista a Chiavari, la parrocchia che ospita

all’interno dell’ex oratorio dei Filippini la mensa domenicale. Le crescenti richieste di aiuto

avrebbero motivato, a breve, l’organizzazione di una colletta per consentire risposte per

tutti gli utenti.

Un piccolo segno di Provvidenza, dunque, di cui gli attori e le attrici della compagnia “A

piedi scalzi” si sono fatti promotori. Uno stimolo per le “sorelle” del convento “Regina degli

Angeli” per tornare presto…in azione.

