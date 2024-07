Rapallo: “La prima volta in Consiglio, porteremo avanti le nostre proposte”

Da Francesco Angiolani, consigliere comunale di minoranza



Conclusa la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale e con le ginocchia che ancora tremano per il primo intervento, sono orgoglioso di essere capogruppo e di rappresentare le due liste che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale: il Partito Democratico e ScegliAMO Rapallo.

Come detto durante il primo intervento vigileremo sui lavori della maggioranza cercando di portare avanti le proposte che hanno caratterizzato il nostro programma.

