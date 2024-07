San Colombano: “Sfalci strade, quelli in corso e quelli programmati”

Da Carla Casella, sindaco di San Colombano

Invio questa breve nota in risposta a quanto pubblicato.

Meteo permettendo, i lavori di sfalcio e pulizia delle strade comunali di San Colombano Certenoli proseguono. Gli operai comunali sono al lavoro sui tratti non affidati e precisamente in questi giorni sulla strada comunale di Astellaro.

Per quanto riguarda le strade provinciali, la ditta incaricata da Città Metropolitana per lo sfalcio delle strade di competenza, sentito il Responsabile di zona, terminata la strada provinciale 58 della Crocetta che attraversa Coreglia Ligure e che permette il collegamento stradale a sud con Rapallo, inizierà la prossima settimana, salvo imprevisti lo sfalcio della strada provinciale 32 di Leivi, partendo dalla intersezione con la strada statale 225 in località Maggi nel Comune di San Colombano Certenoli.

