Sanità, lunedì il primo tavolo tematico della coalizione di centrosinistra

Genova. Martedì 9 luglio dalle 13 alle 17 si terrà il consiglio regionale monotematico chiesto dalla minoranza in via Fieschi e che verterà sul tema della sanità. Un argomento che, per forza di cose, sarà anche al centro del primo tavolo tematico di coalizione previsto domani, lunedì 8 luglio.

L’appuntamento che vede il centrosinistra alle prove generali di un’ipotetica campagna elettorale – se anticipata o meno dipenderà da quello che accadrà nelle prossime 48 ore sul fronte maxi inchiesta – sarà il momento di confronto per elaborare una strategia comune di critica e proposta.

