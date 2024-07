Stop all’obbligo dei vaccini, Bassetti: “Invasione di campo inaccettabile, politica da tempi bui”

Genova. Anche l’infettivologo Matteo Bassetti interviene sulla polemica legata alla proposta di stop all’obbligo dei vaccini per gli under16 e per i minori non accompagnati lanciata dalla Lega in Senato.

“L’invasione nel campo della medicina e della salute pubblica da parte della politica e del Senatore Borghi è inaccettabile. Voler abolire o modificare la legge sui vaccini, per guadagnare il consenso politico del movimento no vax, ci riporta ai momenti più bui del populismo e della politica per pochi, soprattutto oggi che stiamo assistendo a una recrudescenza del morbillo, della pertosse e di altre malattie infettive potenzialmente letali e invalidanti per la salute dei bambini”.

