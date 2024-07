Test fisici al Ferdeghini, prima seduta a Follo prima della Val Gardena. Martedì la presentazione per gli eventi dell’80esimo del campionato del ’44

Una volta stilato il calendario, mercoledì alle 20 sapremo tutto, lo Spezia potrà finalmente affinare la già impostata campagna abbonamenti: si attende proprio di conoscere quali saranno le avversarie del famoso periodo di fermo della Ferrovia e agire di conseguenza. Naturale che la società di Via Melara dovrà tenere conto di quel trasloco che non potrà che incidere nelle modalità e nei prezzi delle tessere, almeno così direbbe la logica. Nel frattempo si infittiscono i dialoghi con la Questura per trovare una soluzione ai tanti tifosi dello Spezia che dovranno lasciare temporaneamente la maxi-curva e sistemarsi altrove: parimenti, si cerca una soluzione efficace e sicura per ospitare gli ospiti in quelle partite casalinghe con un settore, peraltro il più capiente dello stadio, interamente chiuso. Lo Spezia ha fatto un paio di proposte, gli uffici di Viale Italia le stanno studiando e si arriverà nel breve giro ad una decisione: probabile che si opterà per il trasferimento dei tifosi di casa in curva Piscina, da capire come saranno gestiti gli ospiti. Si era parlato di poter riservare loro uno spicchio del settore distinti ma per questo (e anche per tutto il resto) bisognerà attendere il parere finale dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive.

Domani, lunedì, il ritrovo è al Ferdeghini mentre i test fisici e il primo allenamento a Follo sono programmati per martedì per una seduta aperta al pubblico: ad oggi i tanti tesserati aquilotti sono tutti convocati, anche chi sta per andare via (l’esempio è quello di Nikolaou), chi presumibilmente non rientra nel progetto di Luca D’Angelo e viceversa (Antonucci vuole il Cesena, i giovani Petra e Serpe partiranno certamente). Chi invece non farà parte della lista di quelli che dovranno presentarsi sono i giovani Beck e Pedicillo. Tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore, specie se ci saranno accelerate: sia in uscita (Bastoni) che in entrata visto che i palermitani Soleri e Aurelio e il portiere Vismara sono operazioni ormai ben instradate) che vanno soltanto chiuso. Il tutto per evitare di partire in ritiro con una squadra con cui è chiaro che non ci sarà futuro, attendendo magari qualche giorno per partire sì, ma con la nuova squadra. E’ tutto quello che avviene in queste fasi in cui i club sono dei porti di mare. All’inizio del ritiro mancano solo dieci giorni: Santa Cristina Val Gardena attende le Aquile per il terzo anno consecutivo con alloggio per due settimane al solito accogliente Hotel Diamant Spa e allenamenti quotidiani (generalmente alle 10.30 quello del mattino e alle 17.30 al pomeriggio, salvo variazioni anche meteo) al centro sportivo Mulin da Coi.

