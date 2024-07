Tosare gli animali in estate? Ecco perché non è consigliabile

Non di rado si vedono cani e gatti ai quali, in estate, viene tosato – cioè rasato molto corto – il pelo. Tre le motivazioni maggiormente addotte dai proprietari, vi è quella secondo la quale in questo modo l’animale sentirà meno caldo. In realtà questo non è corretto. La fisiologia animale insegna che il pelo serve per la termoregolazione, quindi protegge dal freddo, ma anche dal caldo. Inoltre, rasando il pelo molto corto la cute viene esposta ai raggi solari e può surriscaldarsi e scottarsi, nonché essere più facilmente attaccata da zanzare e flebotomi. Talvolta, dopo la tosatura, il pelo ricresce lentamente e in modo alterato.

In linea di massima, quindi, è necessario valutare bene l’opportunità della tosatura: non è utile per mantenere fresco l’animale, potrebbe anzi creare problemi. Un discorso a parte si deve fare nel caso vi siano nodi o matasse di pelo che possono dare fastidio all’animale e celare problemi della cute: in questi casi la tosatura potrà essere consigliata dal Medico Veterinario e dal toelettatore.

Per quanto riguarda invece le razze con pelo a crescita continua, come il Barbone, è necessario tagliare periodicamente il pelo, ma questo non significa tosare!

