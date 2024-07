Turismo: il meteo e lo sciopero dei treni non frenano gli arrivi

L’ennesimo sciopero dei treni nel fine settimana, con soppressione di corse, ritardi e proteste, specie dei turisti stranieri non adeguatamente informati, incentiva gli arrivi in Riviera su mezzi privati. Le conseguenze sono note, strade intasate, posteggi introvabili, inquinamento. Per altro le previsioni meteo negative non sembrano rappresentare un motivo valido per rinunciare al mare. Anche oggi il rientro verso il Nord è stato “intelligente”; è iniziato a metà pomeriggio con code tra Rapallo, e alle 19 da Recco, fino all’immissione della A-12, nella A-7. Le categorie più danneggiate dal meteo sembrano essere gli stabilimenti balneari e il noleggio di imbarcazioni.

