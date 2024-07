“Il fatto che Vannacci sia stato eletto al parlamento europeo non cancella le parole che ha pronunciato nel recente passato, motivo di vergogna per il nostro paese agli occhi dell’Europa e del mondo”. Lo affermano in una nota il gruppo consiliare del Pd della Spezia in merito all’incontro in Sala Dante di due sere fa con il neo europarlamentare della Lega.

“Per Vannacci – sottolineano gli esponenti dem – Mussolini, che ha guidato un regime assassino, era uno statista. Per Vannacci i bambini disabili devono stare in classe separate dagli altri alunni. È pertanto con dovere e fierezza che noi stiamo dalla parte opposta, insieme a tantissimi italiani che non accettano si possa rappresentare l’Italia in questo modo. Vannacci è giunto alla Spezia, in occasione di un’iniziativa pubblica della Lega. Apprendiamo dalla stampa che Peracchini, in qualità di Sindaco, ha portato i suoi saluti ed ha affermato, per noi impropriamente, rivolgendosi a Vannacci: “Per la città è un onore averla qui”. Ma allora il Sindaco e l’Assessore ai servizi sociali della sua Giunta – peraltro della Lega – sono d’accordo con l’idea di separare gli alunni disabili nelle classi delle scuole? Teniamo a sottolineare che Peracchini non ha parlato a nome nostro e gli consigliamo di spendere l’onore della città e degli spezzini per azioni e iniziative veramente degne del sostantivo”.

L’articolo Vannacci alla Spezia, Pd: “Peracchini e Brogi sono d’accordo con l’idea di separare gli alunni disabili nelle classi delle scuole?” proviene da Città della Spezia.

