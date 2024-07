Varese Ligure: finisce nel Vara con l’auto; arriva Drago, ma lei rifiuta il ricovero

E’ accaduto a Varese Ligure poco dopo le 18. Una donna è finita con l’auto nel torrente Vara, in località Teviggio. Sul posto arriva la Croce Rossa di Varese Ligure. La donna viene dichiarata per dinamica in codice roso. Arrivano i vigili del fuoco di Brugnato e viene allertato l’elicottero Drago che decolla dall’aeroporto Colombo di Sestri Ponente. Ma anche i più spettacolari incidenti possono riservare sorprese positive. La donna, uscita dall’abitacolo, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.

