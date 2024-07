Aqua Mater, la mostra di Sebastião Salgado a Palazzo Ducale prorogata fino al 28 luglio

Genova. La mostra Aqua Mater di Sebastião Salgado a cura di Lélia Wanick Salgado, con colonna sonora composta dal musicista François Bernard Mâche dell’Académie des Beaux Arts, aperta a Palazzo Ducale di Genova lo scorso 22 marzo, la cui chiusura era prevista il 14 luglio, sarà prorogata fino a domenica 28 luglio 2024.

Prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in collaborazione con Rjma Progetti culturali, Creation e SM-Art, la mostra AQUA MATER arriva per la prima volta in Italia – dopo la presentazione a Parigi nel quartiere della Defense – con 42 fotografie del celebre maestro Sebastião Salgado, stampate in grande formato.

» leggi tutto su www.genova24.it