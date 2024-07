Aquilotti al Ferdeghini per i test medici, c’è anche Nikolaou

C’è anche il capitano Dimitrios Nikolaou tra i calciatori che stanno rispondendo alla convocazione per il raduno che inaugura la stagione 2024/25 dello Spezia Calcio. Il difensore greco, al centro di una trattativa ben avviata con il Palermo, dal quale arriverebbero in aquilotto l’attaccante Soleri e l’esterno Aurelio, vive probabilmente i suoi ultimi giorni spezzini prima che l’affare vada in porto.

Sfilano da questa mattina i tesserati che attraversano i cancelli del centro sportivo Ferdeghini, che nelle scorse settimane ha conosciuto il cambio delle insegne luminose per accordarle al nuovo logo, nel frattempo già diventato “vecchio” essendosi avviato il procedimento per modificarlo, quantomeno sulle casacche da gioco, a partire dalla stagione 2025/26.

