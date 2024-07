Bomba d’acqua su valle Stura e Ceranesi: “In pochi minuti fango e torrenti in piena”

Genova. In una giornata in cui a Genova città si è “boccheggiato” tra nubi basse e umidità a livelli di saturazione, nel tardo pomeriggio di domenica 7 luglio, in alcune aree circoscritte dell’entroterra alcuni nubifragi hanno cambiato la situazione in maniera radicale nel giro di poche decine di minuti.

Forti precipitazioni, quelle che ormai siamo abituati a definire come esempi di “bomba d’acqua”, hanno picchiato soprattutto nei Comuni di Masone e di Ceranesi, al confine tra Liguria e Piemonte. A Masone le rilevazioni di Arpal hanno raggiunto quasi 120 millimetri di pioggia in un’ora.

