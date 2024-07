Calcio, Albenga. Ecco le possibili conferme per la stagione 2024/25

Albenga. La situazione in casa US Albenga è da mesi ormai un vero ‘tabù’ per i tifosi bianconeri. La nuova società sta lavorando ‘sotto traccia’ per delineare i nuovi profili societari e quelli del comparto squadra per la prossima stagione. Al momento non si ha ancora però nulla di certo, e questo sta rendendo la piazza sempre più impaziente di conoscere tutti i retroscena di questa situazione estiva.

Risposte che, proprio come il tempo metereologico di questa summer season, sembrano non arrivare mai. Ma, poco a poco, sembrerebbe che i dirigenti ingauni possano iniziare a rivelare i frutti del proprio operato. Sarà infatti organizzata probabilmente a breve una conferenza stampa con le varie testate locali per presentare la nuova dirigenza.

