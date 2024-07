Cairo. Tempo di riconferme anche per la Cairese. Ufficiale la permanenza in rosa del laterale Andrea Anselmo, arrivato a campionato in corso dall’Albenga e dell’attaccante Samuele Sassari. I due giocatori continueranno il proprio cammino nelle trafile gialloblù anche in Serie D, dopo la vittoria e del grande percorso svolto nei playoff nazionali.

Ecco il comunicato del club valbormidese:

» leggi tutto su www.ivg.it