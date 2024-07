Cantieri a Vado, il sindaco: “Avviato il confronto con le istituzioni e i committenti per minimizzare i disagi”

Vado Ligure. “E’ iniziato un importante confronto con le istituzioni e i committenti tra cui ANAS, RFI e la Provincia, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi derivanti dalle interferenze tra cantieri rilevanti. L’iniziativa mira a promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture più sicure, moderne e sostenibili, mantenendo al contempo l’impegno a mitigare i disagi per la cittadinanza”. Lo annunciano l’amministrazione comunale e il sindaco Fabio Gilardi.

“Particolare attenzione verrà data al periodo estivo, cruciale per l’economia locale. È fondamentale mantenere efficienti i collegamenti per supportare il tessuto socio-economico del territorio. Proprio i giorni scorsi, in un lungo confronto, si sono affrontate con RFI alcune tematiche e risolte alcune criticità fondamentali per la risoluzione delle interferenze di sottoservizi come Enel e le verifiche belliche, motivo per cui alcune lavorazioni stanno procedendo a rilento”, prosegue il sindaco.

» leggi tutto su www.ivg.it