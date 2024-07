Casa di Arte occupata abusivamente, la polizia locale sgombera e denuncia quattro persone

Genova. Nell’ambito dell’attività per il contrasto del degrado urbano, in sinergia con la direzione Politiche della casa, personale del reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Antidegrado, è intervenuto nei giorni scorsi in via Novella, nel quartiere di Ca’ Nova, a Pra’, dopo alcune segnalazioni in merito all’occupazione abusiva di immobili di proprietà di Arte.

Gli accertamenti sono stati su tre alloggi: due erano vuoti, senza inquilini, al momento del controllo e quindi sono stati sigillati con una lamiera, nel terzo alloggio è scattato invece uno sgombero: erano presenti quattro persone, maggiorenni, non italiane, allontanate dall’abitazione occupata abusivamente e denunciate.

» leggi tutto su www.genova24.it