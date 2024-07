Cerca di irrompere a casa dei genitori sfondando la porta: arrestato

Una disperata richiesta di aiuto da parte di una donna ha fatto scattare l’allarme, ieri pomeriggio, a Romito Magra. L’anziana ha chiamato i Carabinieri perché stando a quanto riferito dall’Arma il figlio, già noto alle forze dell’ordine e colpito da un ordine di divieto di avvicinamento alla casa dei genitori, stava cercando di sfondare la porta d’entrata.

In pochissimo tempo le gazzelle hanno raggiunto l’abitazione, dove l’uomo stava per entrare e non senza fatica lo hanno bloccato: aveva già sfondato la porta d’ingresso e stava per entrare.

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere alla Spezia. Questa mattina in Tribunale della Spezia, nonostante la notte trascorsa nel carcere l’arrestato ha dato in escandescenze anche davanti alla giudice Casiraghi. L’udienza di convalida si è tenuta e la giudice ha confermato la permanenza dell’uomo nelle carceri spezzine.

