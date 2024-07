Corruzione, è il giorno del Riesame su Toti: ecco cosa può accadere nelle prossime ore

Liguria. Oggi si discute davanti ai giudici del Riesame la richiesta di revoca degli arresti domiciliari chiesta dall’avvocato Stefano Savi per il suo assistito, il presidente sospeso della Regione Liguria Giovanni Toti. L’appuntamento a palazzo di giustizia è fissato intorno alle 9. Dopo l’udienza scatterà l’attesa per la decisione.

Se i giudici non dovessero accogliere la richiesta, Toti attraverso il suo legale, chiede, in subordine, il divieto di dimora a Genova o l’obbligo di dimora ad Ameglia, dove è residente. Un’attenuazione delle misure cautelari che consentirebbe comunque a Toti di poter avere maggiore libertà, anche se in un’area circoscritta. Libertà, ad esempio, di incontrare collaboratori, politici, amministratori e conoscenti.

