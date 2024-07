Corruzione, il ‘patto’ di Esselunga siglato a telefoni spenti. Moncada a Cozzani: “L’unione delle visioni è sempre vincente”

Genova. Ancora una volta come è già emerso dalle carte dell’inchiesta anche nel caso di Toti, Signorini (durante il caffé al Moody) e anche di Spinelli (con i telefoni lasciati all’esterno dell’imbarcazione Leila 2), la preoccupazione degli indagati è quella di non essere intercettati quando si stringono gli accordi.

Succede anche nella vicenda Esselunga quando nell’incontro del 17 marzo 2022, l’incontro chiave che sancisce secondo gli investigatori il ‘patto’ tra il capo di Gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani, il manager di Esselunga Francesco Moncada e l’editore di Primocanale e della Ptv Maurizio Rossi. In quella data i tre siglano l’accordo secondo il quale a fronte di un nuovo contratto da 50mila euro che la Pvt stipula con Esselunga, Rossi farà fare molti più passaggi elettorali alle liste del presidente Toti per le comunali del 2022 e anche per le successive politiche, come ha dimostrato l’analisti del server del maxischermo (i dettagli e i numeri dei passaggi li abbiamo spiegati in questo articolo e sono quantificati in circa 80mila euro di ‘clip’ elettorali) .

» leggi tutto su www.genova24.it