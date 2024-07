Death education, il corso dedicato a bambini e adolescenti per affrontare la morte

Genova. “Perché nessun bambino debba più piangere da solo”: è questo il titolo del primo corso di formazione death education, apertosi oggi a Genova e organizzato da Socrem, in via Lanfranconi nel centro studi Edoardo Vitale, in collaborazione con ILTAFOR e Regione Liguria.

Ospiti di queste prime giornate due esperti del progetto “Libellule nel cuore”. Il corso rappresenta una preziosa occasione per acquisire e sviluppare buone pratiche per aiutare i bambini e gli adolescenti ad affrontare la morte, la loro e quella delle persone a loro più vicine, familiari, amici, insegnanti.

