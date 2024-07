Un successo la seconda edizione del “Trofeo Doru”, organizzato dalla comunità rumena spezzina al centro sportivo New Fantasy delle Pianazze in memoria dell’imprenditore Teodor Stanciu, mancato da tre anni. Oltre 150 i partecipanti che si sono cimentati tra ping-pong, backgammon e scacchi; più duecento tra spettatori e ospiti, tra cui, da fuori provincia, membri dell’associazione moldavo-romeno-italiana “Dor”, comune di Cogorno. A impreziosire la giornata, aperta dall’inno nazionale rumeno e da numeri artistici, anche un messaggio di congratulazioni del console generale della Romania a Torino, Cosmin Dumitrescu. L’organizzazione ringrazia Marco Faconti, imprenditore del settore nautico con la TE.MA srl, per il sostegno all’evento, che ha avuto altresì il patrocinio del Comune della Spezia. Catering affidato al Ristorante Dracula. La giornata, che ha visto anche due lotterie – una per gli adulti, una per i bambini – si è conclusa con la premiazione dei vincitori di chi si è distinto nelle tre discipline proposte.

L’articolo Divertimento e partecipazione al “Trofeo Doru”, congratulazioni dal console della Romania proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com