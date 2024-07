Eleonora Sottili alla Liberi Tutti con “Come diventare Anna Karenina (senza finire sotto un treno)”

Venerdì 12 luglio alle ore 18.30 la libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia) ospita la presentazione del libro Come diventare Anna Karenina (senza finire sotto un treno), di Eleonora Sottili (Einaudi). “Scavalcare una corda rossa e poi mimare un insetto in volo, passeggiare con i sensi all’erta, arrampicarsi sugli alberi, nuotare nell’acqua gelata – si legge nella presentazione dell’iniziativa -. Sembrano le attività di un campo scout, invece è un corso di scrittura. Almeno cosí diceva il volantino che Eleonora ha interpretato come un segno del destino. Ma il destino tende a contraddire le aspettative, e infatti a guidare il corso c’è un tizio belloccio che fa l’attore e sembra seriamente convinto che nella scrittura, e forse pure nella vita, la questione sia tutta lí: scavalcare o non scavalcare quella corda rossa. E se avesse ragione lui? Se provando a diventare la persona che vorrebbe essere, Eleonora potesse scoprire chi è davvero? Un libro allegro e inconsueto, che mescola le forme narrative e le voci, le trame dei grandi romanzi alle biografie dei loro autori. La storia di un’educazione letteraria (e sentimentale) avventurosa, un po’ sghemba e strenuamente spensierata”.

