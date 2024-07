Genova Premier Padel P2, Valletta Cambiaso sold out per le finali: ecco chi ha trionfato

Genova. Il quinto titolo stagionale di Fede Chingotto e Ale Galan, il primo in coppia per Marta Ortega e Sofia Araujo. In una splendida domenica di padel a Valletta Cambiaso (secondo sold out consecutivo dopo quello delle semifinali di ieri, con 4.000 spettatori complessivi), cadono in finale le teste di serie numero 1 dei due tabelloni del Genova Premier Padel P2: prima Paula Josemaria e Ari Sanchez, sconfitte 63 76 da Ortega (che aveva già conquistato un titolo Premier Padel, lo scorso anno a Roma in coppia con Gemma Triay) e Araujo (al primo titolo in assoluto), poi Arturo Coello e Agustin Tapia, battuti con un doppio 61 in 45 minuti nella meno equilibrata delle otto sfide giocate in questa stagione.

Solo per Chingotto e Galan, quindi, doppietta italiana, con il P2 di Genova vinto dopo il BNL Italy Major Premier Padel e che si aggiunge ai titoli di Bruxelles, Siviglia e Mar del Plata. A premiare, il Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, il Presidente del Comitato Regionale Liguria della FITP Andrea Fossati, il Consigliere della FITP Roberta Righetto, l’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili della Regione Liguria Simona Ferro e l’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

FINALE MASCHILE La finale maschile non ha avuto storia: in 45 minuti, Fede Chingotto e Ale Galan hanno travolto Arturo Coello e Agustin Tapia. Una prestazione eccezionale, quella dei numeri 2 del tabellone: due come gli errori non forzati commessi in tutta la partita, un match che ha rasentato la perfezione, iniziato con un break nel primo game, proseguito con un secondo allungo sul 4-1 e con un altro ancora (break a zero nel settimo game) per chiudere il parziale. E la partita non è cambiata nel secondo set, iniziato con un altro break e proseguito con un Fede Chingotto straordinario in difesa: l’argentino ha recuperato una palla incredibile sorprendendo al centro Coello e Tapia per il 5-1, e con un altro recupero da fuori campo è arrivato il punto della vittoria. “È stato tutto perfetto, siamo felicissimi – le parole di Galan –. La tattica la lasciamo tutta a Jorge Martinez, noi siamo soldati ai suoi ordini. Dopo la lotta di ieri (semifinale da quasi tre ore contro Navarro e Lebron, ndr) è stata durissima, ma oggi tutte le energie che erano rimaste abbiamo cercato di metterle in campo”.