Il mezzo secolo della Pubblica assistenza Croce Oro di Ceparana celebrato con un incontro di studio

In occasione dei cinquant’anni della fondazione della Pubblica assistenza Croce Oro di Ceparana si è svolto, nel giardino antistante la sede, l’incontro di studio “Il volontariato di soccorso nella storia d’Italia: i 50 anni di fondazione della Pubblica assistenza”, con una relazione del prof. Franco Bonatti. Dopo i saluti del neoeletto sindaco di Bolano, Paolo Adorni, e del presidente dell’associazione Maurizio Magistrelli, il relatore ha illustrato la trasformazione delle Misericordie, istituzioni di carattere prevalentemente religioso, in Pubbliche assistenze, di carattere laico, avvenuta dopo il 1874, quando papa Pio IX decredtò che i cattolici non potevano partecipare alla vita politica e sociale del nuovo Stato italiano. Al termine della conferenza, Nicoletta Dell’Agnello, presidente del Lions Club Ceparana, ha conferito al cavaliere Paolo Novelli, storico milite dell’associazione di volontariato, il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow, intitolato al fondatore del Lions Club International; nell’occasione la presidente ha illustrato le numerose iniziative realizzate nell’anno della sua presidenza, tra salute, ambiente e sociale, con una costante collaborazione con i Servizi sociali del Comune. “Numerose sono le proposte di services a favore delle fasce deboli della popolazione che verranno messe in programma nei prossimi mesi”, spiega in merito l’assessore alle Politiche sociali, Elisa Scappazzoni.

