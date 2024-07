Sestri Levante. Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sestri Levante per furto aggravato.

Stando a quanto ricostruito dai militari il giovane, in villeggiatura in riviera, la mattina del 4 luglio è entrato in un magazzino di autoricambi usando la porta d’ingresso lasciata socchiusa e ha rubato un monopattino elettrico del valore di circa 650 euro, che ha nascosto nel bagagliaio della sua macchina.

