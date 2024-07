Michael Coli sarà il nuovo medico dello Spezia, arriva dal Trento

Il nuovo medico sociale dello Spezia sarà Michael Coli. Il dottore pesarese prenderà il posto di Michele Abate, che come successo già nel 2022 lascerà il ruolo in società per una nuova avventura. Laureato in medicina e chirurgia all’università di Bologna e formatosi proprio tra Bologna e Padova, Coli dal 2023 ricopriva il ruolo di responsabile sanitario del Trento, in Serie C, posizione che aveva già occupato da agosto 2021 a giugno 2022. Specialista di Isokinetic Medical Group fino allo scorso febbraio, Coli è un esperto della medicina dello sport e dai prossimi giorni si insedierà in via Melara, cominciando una nuova avventura allo Spezia.

