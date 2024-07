Quattromila sedili “color pesto” e acustica hi-tech: ecco il nuovo Palasport

Genova. Quattromila sedili color “pesto”, una parete luminosa e acustica, un pavimento in cemento in modo da reggere il peso dei bilici necessari per i grandi eventi ma pronto a essere coperto in 4 ore dal parquet o da altri materiali sono le più evidenti novità. La struttura di acciaio rossa che aggetta dal tetto semitrasparente, invece, è rimasta intatta, come da indicazione della sovrintendenza. È questo il colpo d’occhio che si offre a chi entra per la prima volta all’interno dell’arena sportiva del rinnovato Palasport di Genova.

Questa sera si è tenuto, in piazzale Kennedy, non un taglio del nastro vero e proprio ma una presentazione per meno di 200 persone – tra giornalisti, istituzioni e stakeholder – il limite massimo di capienza fino a quando non sarà ultimato il collaudo della struttura.

» leggi tutto su www.genova24.it