Toti rinuncia la terzo mandato, Cavo e Bozzano: “Sempre al fianco del presidente per continuare l’impegno civico”

Liguria. “Prendiamo atto della decisione assunta con estrema concretezza dal presidente Toti ed esplicitata oggi tramite il suo avvocato. Il divieto di portare a termine tre mandati consecutivi è sancito dalla legge nazionale e fino ad oggi il parlamento ha respinto ogni modifica normativa. Anche se a livello giuridico c’è chi sostiene in alcuni specifici casi che questo sia possibile, è tuttavia evidente che il combinato disposto del divieto nazionale e della inchiesta in corso fanno propendere per una decisione in tal senso, pur senza con questo subordinare l’attività politica e amministrativa a un’inchiesta agli inizi”.

Così Ilaria, Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione, commentano quanto annunciato dall’avvocato Stefano Savi al termine dell’udienza presso il Tribunale del Riesame.

» leggi tutto su www.ivg.it