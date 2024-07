Turismo delle radici, l’assessore Sartori incontra i viaggiatori del progetto Italea

Genova. Questa mattina l’assessore al Turismo Augusto Sartori ha incontrato Daniel Devia e sua moglie Silvia Guiterrez Vivias, primi viaggiatori in Liguria arrivato con il progetto Italea sul “turismo delle radici”. L’uomo, residente in Colombia, è in Liguria alla ricerca del luogo di origine del suo quadrisavolo, originario di Lucinasco in provincia di Imperia ed emigrato in Colombia negli anni ’30 dell’800. Presenti all’incontro anche Andrea Pedemonte, Antonella Riccardi, Chiara Parodi e Martina Migliazzi per Italea Liguria, Mariangela Dalfovo, coordinatrice regionale Liguria e Toscana del progetto Italea per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Carlotta Gualco e Roberto Speciale, direttrice e presidente di Fondazione Casa America, Franco Bampi dell’associazione ‘A Compagna’ e il Nuovo Gruppo Folclorico Città di Genova che ha eseguito per l’occasione la canzone emblema dell’emigrazione dei liguri: ‘Ma se ghe pensu’.

«È molto emozionante che, grazie al progetto Italea, i discendenti dei liguri che quasi duecento anni fa sono emigrati in ogni parte del mondo possano tornare nei luoghi natii dei loro antenati per poter riscoprire le proprie radici e le proprie tradizioni culturali ed enogastronomiche. Si tratta di un aspetto molto commovente del turismo delle radici che a me piace molto», ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori.

