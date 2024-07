Urbanistica, il Piano territoriale regionale va avanti: al via le prime sperimentazioni

Genova. Importante passo in avanti per l’applicazione del Piano territoriale regionale (PTR). Sono infatti stati approvati in Giunta regionale due importanti provvedimenti che consentiranno di dare avvio a un’innovativa sperimentazione sul territorio del PSI (Piano dei servizi e delle infrastrutture), parte fondamentale del suddetto PTR.

L’obiettivo, condiviso con Anci, è quello di collaborare alla redazione di linee guida che supportino tutti i Comuni liguri nella redazione del nuovo piano che avrà nella visione d’insieme del territorio la sua principale peculiarità. Per farlo, attraverso delibera della Giunta regionale, verranno coinvolti diversi Comuni di varie dimensioni e localizzazioni che, con il supporto diretto di Regione Liguria, avranno un anno per redigere il PSI e fungere da modello per tutti gli altri.

