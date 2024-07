Calcio/ Genoa, il saluto di Martinez: “Grazie di tutto, vi voglio bene”

Si chiude dopo due anni l’avventura al Genoa di Josep Martinez: nella giornata odierna è arrivato l’annuncio da parte dell’Inter.

Il portiere sul suo profilo Instagram ha ringraziato i tifosi rossoblu: “Cari genoani, È difficile spiegare in poche parole cosa abbiano significato per me questi due anni trascorsi con voi. Sono arrivato in un momento difficile per la società, con l’obiettivo chiaro di riportare il Genoa dove merita, in Serie A. Insieme, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo contro l’Ascoli, un momento che rimarrà tra i più belli della mia carriera. Inoltre, quest’anno siamo stati la miglior neopromossa d’Europa, un risultato di cui tutti possiamo essere orgogliosi. Dopo questi due anni ricchi di esperienze indimenticabili, è giunto il momento di prendere una decisione difficile e di separarci. Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno, sentendo il calore di ogni settore, dalla Gradinata Nord alla Gradinata Sud. Ricorderò sempre il vostro sostegno incondizionato e l’energia che trasmettevate a ogni gol del Genoa. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte della famiglia del Genoa e non vi dimenticherò mai. Voglio concludere ringraziando tutte le persone che lavorano all’interno del club per avermi fatto sentire a casa in questi due anni: magazzinieri, cuochi, fisioterapisti, allenatori e compagni di squadra. Grazie, Genova. Grazie, genoani. Sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio bene. Con affetto,

