Consiglio regionale, nuovo ordine del giorno per riapertura Ppi Albenga h24

Albenga. Con 18 voti a favore (maggioranza) e 9 contrari è stato approvato l’ordine del giorno 1207 presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) che impegna la giunta ad attivarsi il più presto possibile presso il governo per la riapertura del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga h24 e 7 giorni su 7 al fine di garantire un servizio sanitario adeguato ai cittadini e ai turisti e permettere agli operatori sanitari di operare in condizioni idonee.

Il documento ha visto il voto contrario dei consiglieri del centrosinistra, passando con i soli voti della maggioranza. “Il voto contrario dei consiglieri dell’opposizione, ancora una volta è un chiaro sintomo di strumentalizzazione – ha dichiarato il vice capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza -, il centrosinistra usa la sanità come strumento di politica, senza alcuna reale cura verso gli interessi del territorio, in questo caso legato alla provincia di Savona”.

