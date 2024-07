Corruzione, la manager Semeraro: “Il finanziamento a Toti dopo il via libera al Rinfuse? Spinelli non me lo disse”

Genova. Aldo Spinelli nel dicembre 2021 attraverso quattro erogazioni liberali intestate a quattro società del gruppo, ha versato 40mila euro al comitato Toti. La vicenda è nota: secondo gli investigatori quei versamenti costituiscono uno degli elementi che configurano il reato di corruzione perché vengono eseguiti immediatamente dopo il rinnovo della concessione per il Terminal Rinfuse, pratica rispetto alla quale Toti si era molto interessato chiedendo in cambio, con insistenza all’imprenditore un “aiuto” per la campagna elettorale.

Come già emerso dagli atti una delle società a versare il denaro a Toti è la Spinelli srl, partecipata dal fondo Icon che aveva detto no a quelle erogazioni perché “possono sembrare corruzione”, come era emerso dalle intercettazioni tra Spinelli e Ivana Semeraro del fondo Icon.

