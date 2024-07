Dengue, nuovo caso a Genova: scatta la profilassi del Comune in tre quartieri

Genova. Scattano da martedì sera, a titolo precauzionale, le misure di profilassi e per abbassare in modo rapido la densità di zanzare tigre in alcuni quartieri genovesi in seguito alla segnalazione da Asl 3 genovese di un caso “importato” di dengue, la malattia infettiva trasmessa da zanzare di genere Aedes.

La zanzara tigre può essere infatti vettore di dengue, che, va ricordato, non si trasmette da persona a persona. Le misure sono attivate secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e Piano Regionale di Arbovirosi.

