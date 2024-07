Esplode l’estate, Italia subito nella morsa del caldo: fino a 8 gradi sopra la media con picchi di 40

Genova. Ci ha messo un po’ per farsi riconoscere, ma quando è arrivata non ha bussato. Ecco l’estate, esplosa in queste ore con un innalzamento rapido e inesorabile su tutto il paese, Liguria compresa, con i primi dati che ci parlano di temperature estreme oltre alla media e con picchi fino a 40 gradi.

Merito, come si evince da Limet, della rimonta dell’anticiclone africano, che si fa sempre più strada verso l’Italia, con la parte più intensa che si posizionerà tra la parte centro-meridionale della Penisola e i Balcani, portando però i suoi effetti anche al Nord.

