Il Cengio alza il tiro, mister Chiarlone: “Una squadra camaleontica per puntare ai playoff”

È stato profeta in patria vincendo nella sua Carcare e con la sua Carcarese il campionato di Prima Categoria e la Coppa di Promozione. Ora l’obiettivo è esserlo a qualche kilometro di distanza. E a proposito di obiettivi, quello dei granata è ambizioso: provare dopo una promozione e una prima annata positiva in Prima Categoria a qualificarsi ai playoff.

Loris Chiarlone ha le idee chiare su come impostare il suo Cengio, profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Gli ultimi innesti in ordine di tempo sono l’attaccante/esterno ex Millesimo Giovanni Rovere e Arvi Meta, centrocampista classe 2001 proveniente dal Quiliano&Valleggia.

