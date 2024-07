Il Tar ha respinto l’istanza cautelare richiesta da Seal nel ricorso presentato contro l’affidamento della gara per il subappalto delle corse Atc al raggruppamento costituito tra Trotta e Riccitelli. L’avvicendamento tra le due aziende, dunque, prosegue come previsto con lo scoglio della trattativa per la cessione dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, che rappresenta il 30 per cento del trasporto pubblico locale affidato dalla Provincia ad Atc esercizio.

L’articolo Il Tar respinge l’istanza cautelare di Seal per il subappalto Atc proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com