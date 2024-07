In Valbisagno i cassonetti intelligenti circondati dai sacchetti abbandonati: i nodi della raccolta “smart”

Genova. Via Cervignano, largo Merlo, via Giacometti, via Canevari, via Beaumont: soltanto alcune delle strade di Marassi e San Fruttuoso in cui i residenti si trovano a fare i conti con una raccolta rifiuti a singhiozzo e cumuli di sacchetti della spazzatura abbandonati nei pressi dei nuovi cassonetti ‘smart’, che in gran parte della città hanno sostituito quelli tradizionali.

Una situazione che ormai da qualche settimana sta tenendo banco soprattutto sui social, dove i cittadini postano foto che ritraggono i cassonetti straripanti e i marciapiedi ricoperti di rifiuti. Principalmente perché i sacchetti, abbandonati a terra, vengono poi presi di mira dai gabbiani e dai cinghiali, che li aprono in cerca di cibo spargendo rifiuti ovunque. E queste criticità non riguardano soltanto la bassa Valbisagno, ma altri quartieri come San Martino, Molassana e Sant’Eusebio, solo per citarne alcuni.

