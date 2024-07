Insediamenti abusivi in agricoltura, in prefettura incontro sui fondi Pnrr al Comune di Albenga: “Sbloccare il finanziamento”

Albenga. Questa mattina presso la prefettura di Savona si è tenuta (su richiesta di Cgil) una riunione riguardante la mancata erogazione del finanziamento Pnrr ottenuto dal Comune di Albenga per la realizzazione di circa 75 posti letto da destinare ai lavoratori del settore agricolo ed evitare così le problematiche di sovraffollamento e occupazione abusiva.

“Nonostante il Comune di Albenga, unico in Liguria, abbia ottenuto il riconoscimento di uno specifico finanziamento per oltre 4 milioni di euro – ricordano dal Comune – ad oggi tali somme non sono state erogate dal Governo. Vista la mancata concreta erogazione dei fondi a tutti e 37 i Comuni italiani che hanno ottenuto tali finanziamenti è stato nominato un commissario straordinario”.

