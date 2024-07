La vita, la fede e la tragica morte a 35 anni: don Alberto Zanini protagonista a Levanto Legge

Secondo appuntamento, giovedì 11 luglio, alle ore 21.15, sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea, con “Levanto legge”, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Levanto e dalla biblioteca civica Vinzoni. In programma la presentazione del libro “Cronaca di una nascita – Don Alberto Zanini”, del giornalista, insegnante e studioso di storia medievale Pierluigi Castagneto. Dialogherà con l’autore don Alessio Batti, parroco di Levanto, in un colloquio che sarà moderato da Rossella Trevisan, bibliotecaria della Vinzoni per la società cooperativa Effatà.

Nel racconto di Castagneto emergono “la storia, la vita, l’umanità, la fede, la passione educativa, il dramma di un giovane prete di Monterosso, parroco a Vernazza, che ha lasciato un segno nelle Cinque Terre”. Zanini, sacerdote scomparso nel 1992 in seguito ad un incidente sulle Alpi Apuane, rivive nelle pagine dell’autore, concentrate sugli ultimi istanti, attraverso gli occhi dei suoi compagni di escursione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com