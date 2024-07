Pallavolo, Luca Porro convocato per le Olimpiadi di Parigi 2024

Genova. La pallavolo ligure festeggia una doppia convocazione per le Olimpiadi. A Parigi, la Nazionale maschile potrà contare sulle prestazioni dello schiacciatore Luca Porro mentre la Nazionale femminile avrà in rosa il libero Ilaria Spirito.

Giocatore e giocatrici cresciuti nei vivai di due importanti società della Fipav Liguria: Luca nella Colombo Volley e Ilaria nell’Albisola Pallavolo. Porro è reduce da un ottimo campionato di A1 con Padova, città dove è approdato dopo le esperienze in A2 e A3 con Pordenone. E’ campione d’Europa Under 18 e Under 20 con la Nazionale giovanile. Spirito ha vinto la Wevza Cup, la Challenge Cup e la Coppa Cev con Chieri, oltre a conquistare nel 2024 la Volleyball Nations League con la Nazionale femminile.

