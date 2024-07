Per Simona Ventura e Giovanni Terzi luna di miele a Bocca di Magra con la rassegna “I grandi temi” di Bernardini De Pace

Primi giorni di luna di miele a Bocca di Magra per Simona Ventura e Giovanni Terzi i quali dopo il matrimonio di sabato scorso a Rimini ieri hanno raggiunto la località amegliese per partecipare all’apertura della rassegna letteraria di Annamaria Bernardini De Pace “I grandi temi”. La quindicesima edizione è stata infatti inaugurata alla Villa Romana dal libro “Madame camorra. Biografia non autorizzata di Pupetta Maresca” dello scrittore, giornalista e opinionista alla sua prima uscita da consorte di una delle figure più note e apprezzate della televisione italiana. “Hanno usato il massimo della strategia scegliendo di passare la prima notte di nozze da una divorzista” ha osservato con la consueta ironia la padrona di casa, accogliendo i due ospiti prima dell’incontro al solito molto partecipato. “Il tema di quest’anno malessere/benessere, che riguarda due condizioni del nostro tempo – ha proseguito Bernardini De Pace – mi è venuto in mente proprio leggendo questo libro molto equilibrato e sentito, che affronta la vicenda del malessere di una criminale ma anche il benessere di una donna, di una madre ma anche di una giustiziera; perché la giustizia aiuta a star bene”.

