Prefetto: “Sicurezza in Val di Magra più che soddisfacente”. A Sarzana reati giù del 10 per cento dal 2022 al 2023

Prefetto, vertici delle forze dell’ordine, rappresentanti dei Comuni, tra cui più sindaci, della Val di Magra – allargata a Bolano e Lerici – hanno dato vita stamani nella sala consiliare del Comune di Sarzana a una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. “La situazione della sicurezza in Val di Magra è più che che soddisfacente, questo sia per l’impegno delle forze di polizia, sia per la sinergia con le polizie locali e la collaborazione con i sindaci”, ha esordito la prefetta Maria Luisa Inversini nell’incontro con la stampa successivo alla riunione. “I dati relativi all’andamento della criminalità sono sostanzialmente stabili e in linea con quelli degli anni passati”, ha aggiunto, rilevando altresì che “in una zona turistica come la nostra l’aumento dei reati denunciati tra primo e secondo semestre dell’anno è fisiologico, essendo legato all’aumento delle presenze sul territorio”. La dott.ssa Inversini ha poi spiegato che nel corso della riunione sono stati toccati temi quali quello della movida, dell’abusivismo e della contraffazione commerciali, dell’abbandono dei rifiuti. Ribadito altresì l’impegno delle forze di polizia, in sinergia con i sindaci e le polizie locali, per garantire la sicurezza durante la stagione estiva.

