Raccordo, dal 15 luglio chiude il ramo di ingresso dello svincolo di Vezzano

Concessioni del Tirreno comunica che proseguono secondo programma i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza spartitraffico lungo il raccordo autostradale tra Santo Stefano e La Spezia. Il cantiere oggi presente, che richiede la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambi i sensi di marcia, tra il km 104+150 ed il km 102+900 in prossimità dello svincolo di Vezzano Ligure, verrà definitivamente rimosso, informa la concessionaria, entro il 31 agosto 2024.

“Per completare le lavorazioni e nel contempo assicurare in tutte le fasi di lavoro la sicurezza del traffico – spiega ancora Concessioni del Tirreno -, a partire dalle ore 08.00 di lunedì 15 luglio sino alle ore 21:00 di mercoledì 14 agosto si dovrà procedere anche alla chiusura del ramo di ingresso in carreggiata est (direzione Santo Stefano Magra) dello svincolo di Vezzano Ligure”. Gli utenti provenienti dalla viabilità ordinaria diretti verso Santo Stefano Magra e quelli diretti verso l’autostrada A12/A15 saranno informati attraverso una specifica segnaletica provvisoria. Con il completamento di questo ultimo intervento sarà “completata la sostituzione delle barriere di sicurezza in spartitraffico con nuove di ultima generazione aventi il massimo livello di contenimento disponibile”, sottolinea la concessionaria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com