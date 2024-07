Recco: disimpegno di Volpi, interpellanza di Capurro-Fumagalli

Dal Gruppo Consiliare “Impegno per Recco”

I sottoscritti Dario Capurro e Niccolò Fumagalli consiglieri comunali del gruppo Impegno per Recco, appresa la notizia del disimpegno dalla gestione della Pro Recco Nuoto del presidente Volpi e del gruppo Orlean Invest, nell’esprimere i sentimenti di infinita gratitudine al presidente Volpi per l’impegno profuso in favore del nostro sodalizio sportivo, raggiungendo i più significativi risultati in campo nazionale ed internazionale senza eguali nel mondo in alcuna disciplina sportiva di squadra, manifestano la più viva preoccupazione per il prosieguo dei tanti impegni imprenditoriali di cui Gabriele Volpi è titolare in Recco.

